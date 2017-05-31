Afganistan'da bilanço artıyor

Afganistan'ın başkenti Kabil'de gerçekleştirilen saldırıda en az 100 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de gerçekleştirilen saldırıda en az 100 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir karakola intihar saldırısı düzenlendi. Saldırının Türk Büyükelçiliğine de yakın bir yerde gerçekleştiği ifade edilirken, büyükelçilik çalışanlarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Patlamada en az 100 kişinin öldüğü, yaklaşık 320 kişinin yaralandığı ifade edildi. Hayatını kaybedenler ve yaralılar arasında kadın ve çocukların da bulunduğu bildirildi.

Yusuf Ahmadi isimli görgü tanığı, yoldan geçerken patlamanın meydana geldiğini kaydederek, olay yerinde bulunanların korkuyla kaçıştıklarını söyledi.

Abdul Vakil isimli bir kanal çalışanı ise dini bir program için hazırlık yaptıkları sırada şiddetli bir patlama sesi duyduklarını ifade etti. Binanın bodrum katına saklandıklarını sözlerine ekleyen Vakil, binadan çıkıp olay yerine baktıklarında ölü ve yaralıların bulunduğunu söyledi.

Ramin Senger adlı yerel kanal kameramanı, ofise giderken şiddetli bir patlama sesi duyduğunu belirterek, arkadaşlarının da saldırıda yaralandığını belirtti. Senger, bölgede bulunan stadyumun çatısının arkadaşlarının üzerine düştüğünü söyledi.

İçişleri Bakanlığı yetkilisi Nejibullah Nikzad, intihar saldırısının yerel saatle 08.25'da gerçekleştirildiğini dile getirerek, olay yerinde 30 aracın hasar gördüğünü dile getirdi. Nikzad, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi.

(Sultan Faizy/İHA)