Afganistan'da 32 terörist öldürüldü

Afgan silahlı kuvvetlerinin 24 saat içerisinde düzenlediği kara operasyonlarında 32 terörist öldürüldü, 19'u yaralandı.
Afgan silahlı kuvvetlerinin 24 saat içerisinde düzenlediği kara operasyonlarında 32 terörist öldürüldü, 19'u yaralandı. Afganistan Savunma Bakanlığının yaptığı yazılı açıklamada, "Operasyonlar 15 ilde düzenlendi ve ayrıca düzenlenen hava operasyonunda 5 terörist sığınağı da imha edildi" denildi. Hava operasyonu düzenlen bölge Açin ilçesinde coğrafi olarak zor bir bölge olduğu için teröristlerin faaliyetleri devam ediyor. (Sultan Faizy / İHA)
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