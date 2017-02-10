10.02.2017 16:59 Afet bölgesi havadan görüntülendi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Pazartesi günü meydana gelen depremlerde hasar gören Yukarıköy ve Tuzla köyünde oluşturulan konteyner kentler havadan görüntülendi. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Pazartesi günü meydana gelen depremlerde hasar gören Yukarıköy ve Tuzla köyünde oluşturulan konteyner kentler havadan görüntülendi.

Drone ile çekilen görüntülerde, en fazla hasarın yaşandığı Yukarıköy'ün genel görünümü ve kurulan konteyner kentin deprem alanına konumu yer alıyor. Tuzla köyünde yapılan çalışmalar da görüntülere yansıyor.

(Gürkan Düzenli - Murat Yüksel/İHA)

