13.11.2017 13:43 Afaracıların pamuk izdihamı

Şanlıurfa'da hasat sonrası kalan pamuğu toplamak için tarlaya akın eden afaracılar, ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Şanlıurfa'da hasat sonrası kalan pamuğu toplamak için tarlaya akın eden afaracılar, ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Şanlıurfa'da vatandaşların en büyük geçim kaynaklarından biri olan pamuk hasadında sona doğru gelindi. Çiftçiler tarladaki son ürünleri toplarken, afaracı olarak adlandırılan hasat sonu toplayıcıları ise geride kalan pamukları toplayıp satarak geçimlerini sağlıyor. Tarlaların başında nöbet tutan afaracılar, çiftçilerin hasatlarını sonlandırmasını bekliyor. Çiftçiler hasadı sonlandırdığında ise büyük bir kalabalık, adeta birbirleriyle yarışarak tarlaya giriyor. Yaşanan bu durum ilginç görüntülerin de ortaya çımasına neden oluyor. Merkez Eyyübiye ilçesi kırsalında hasat sonu afaracılar tarlaya akın etti. Yaşananlar başka afaracı tarafından cep telefonuyla kaydedildi.



"GÜNDE 200 KİLO TOPLUYORUM"

Hasat sonu tarlada kalan pamuğu toplayıp harçlığını çıkarttığını söyleyen Halil Aykan, "Topluyoruz, satıyoruz ve harçlığımızı alıyoruz. Bunu yapmaya mecburuz. Kilosu 1 lira 10 kuruş, 1 lira 15 kuruş. Günde 200 kilo topluyorum" dedi.

Akşama kadar çalıştıklarını söyleyen Mehmet Kılıç ise, "Sabah gelip pamuk topluyoruz. Saat 6'da gelip, akşam 16.00'da gidiyoruz. Herkes para kazanmak için kendisine topluyor. Kilosu 1 lira 10 kuruş, 1 lira 15 kuruş arasında" şeklinde konuştu.

Afaracıların tarladan ve yol kenarından topladığı pamuğu satın alan Halil Müjde ise, "Biz burada pamuk alıyoruz, satıyoruz. Ortalama 1 lira 10 kuruş ile 1 lira 50 kuruş arasında alıyoruz. Islak olunca daha ucuza alıyoruz ama iyi olunca pahalı alıyoruz. Biz de 1 lira 50 kuruş ile 1 lira 60 kuruş arasında satıyoruz" ifadelerini kullandı.



