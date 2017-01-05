05.01.2017 15:00 AFAD personeline aile eğitim semineri

Malatya Büyükşehir Belediyesi Aile Danışma ve Destek Merkezi'nin (MADEM) Aile Eğitimi programları devam ediyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Aile Danışma ve Destek Merkezi'nin (MADEM) Aile Eğitimi programları devam ediyor.



Tüm Malatyalılara ulaşmak için çalışmalarını yoğunlaştıran MADEM, bu kez İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeline seminer verdi. AFAD binasında düzenlenen seminer programında 'Aile İçi İletişim' konusu anlatıldı. MADEM Eğitimcilerinden Zehra Sönmez tarafından verilen seminer ilgiyle dinlendi. Seminere AFAD İl Müdürü Mustafa Türker ve kurum personelleri katıldı.



MADEM'in Aile Eğitim Seminerlerini kamu kurum ve kuruluşları ile okullarda vermeye devam edeceği belirtildi.

