AFAD depremzedelere yatak dağıttı

AFAD ekipleri Adıyaman'ın Samsat ilçesinde deprem nedeniyle evleri hasar gördüğü için çadırlarda kalan vatandaşlara yatak dağıttı.
AFAD ekipleri Adıyaman'ın Samsat ilçesinde deprem nedeniyle evleri hasar gördüğü için çadırlarda kalan vatandaşlara yatak dağıttı. AFAD ekipleri Adıyaman'ın Samsat ilçesinde deprem nedeniyle evleri hasar gördüğü için çadırlarda kalmak zorunda olan vatandaşların yatak ihtiyacını karşılamaya başladı. Dün gece çadırlar kuran ekipler, her çadıra birer yatak verdi. Yatakların yetersiz kalması üzerine harekete geçen ekipler, tırlarla ilçeye getirdikleri yatakları dağıtmaya başladı. Görevlilerin her çadıra iki ek yatak verdikleri öğrenilirken ihtiyaçlar doğrultusunda yeni yatakların isteneceği belirtildi. (Fahrettin Çelik - Şinasi İnan / İHA)
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