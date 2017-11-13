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AFAD'dan deprem bölgesine ziyaret
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AFAD'dan deprem bölgesine ziyaret

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kızılay ve UMKE ekipleri, dün depremle sarsılan Irak'ın Süleymaniye iline bağlı Derbendihan ilçesine yardım götürerek, incelemelerde bulundu.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kızılay ve UMKE ekipleri, dün depremle sarsılan Irak'ın Süleymaniye iline bağlı Derbendihan ilçesine yardım götürerek, incelemelerde bulundu.
Irak-İran sınırında merkez üssü Süleymaniye ve Halepçe şehirlerinin kesişme noktası olan bölgede dün 7.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. İran'da ölü sayısı 407'ye yükselirken, 6 bin 700 kişi de yaralandı. Depremin ardından İran ve Irak'ta çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı. Depremin vurduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürerken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
İran Kızılayı, 70 binden fazla kişinin kalacak yer sıkıntısı yaşadığını açıkladı. İran'da 3 günlük ulusal yas ilan edilirken, yetkililer ülkenin Irak sınırında bulunan Sarpol-e Zahab kasabasında 236 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Irak'ta ise depremde 7 kişi hayatını kaybetti, 535 kişi de yaralandı. Depremin yıkıcı etkileri en çok Süleymaniye'nin Derbendihan ilçesinde yaşandı.
Depremin ardından Türkiye yardım için harekete geçti. AFAD, Kızılay ve Genelkurmay Başkanlığı hem havadan hem de karadan bölgeye insani yardım götürdü. Türk Kızılayı bölgeye ulaşan ilk ekip olurken, AFAD tarafından götürülen 60 çadır ve 320 battaniye valiliğe teslim edildi.
AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Mehmet Akif İnam ve Süleymaniye Valisi Ömer Ahmet ile birlikte yıkımın en fazla yaşandığı Derbendihan'ı ziyaret etti. Bölgede incelemelerde bulunan Güllüoğlu, yetkililerden bilgi aldı. Hastaneye geçerek yaralıları ziyaret eden AFAD, UMKE ve Kızılay ekipleri, daha sonra barajın bulunduğu bölgede incelemeler yaptı.
AFAD Başkanı Güllüoğlu, "Öncelikle Irak halkına geçmiş olsun demek istiyorum. Biz Türkiye olarak depremden etkilenen insanların yanında olduğumuzu ifade etmek isterim. Depremin ilk dakikalarından itibaren yakından takip ettik. Şuan burada arama kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere gelen ekiple, alanında uzman tecrübeli sağlık ekibiyle ve de çadır, battaniye gibi bazı temel yardım malzemeleriyle buradayız" dedi.
AFAD Başkanı Güllüoğlu, bölgedeki incelemelerine yarın da devam edecek.
(Mustafa Apaydın /İHA)
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