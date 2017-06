AFAD'dan deprem açıklaması

AFAD, Ege Denizi-İzmir Karaburun açıklarındaki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu depremin muhtemel İstanbul depremi ile bir ilgisi bulunmadığını bildirdi.

AFAD, Ege Denizi-İzmir Karaburun açıklarındaki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu depremin muhtemel İstanbul depremi ile bir ilgisi bulunmadığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Ege Denizi-İzmir Karaburun açıklarındaki depreme ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "12 Haziran 2017 tarihinde saat 15.28'de Ege Denizi İzmir Karaburun açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İstanbul, İzmir, Balıkesir, Manisa ve Çanakkale illeri ile yapılan görüşmelerde, depremin hissedildiği ancak can ve mal kaybına yönelik henüz bir ihbar ulaşmadığı bilgisi alınmıştır. Depremin en çok hissedildiği yer olan İzmir Dikili, Karaburun, Foça, Aliağa ilçelerinde İzmir Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nden ekipler keşif çalışmalarına başlamıştır. İzmir, Bursa, Sakarya, Afyon, Ankara, Manisa, Uşak ve Aydın İl AFAD'dan ekipler bölgeye sevk edilmiştir" denildi.

İzmir, Aydın, Manisa ve Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık ekiplerinin teyakkuzda beklediğinin belirtildiği açıklamada, "Manisa lojistik deposundan 16,5 m2'lik 240 aile çadırı tedbir amaçlı bölgeye sevk edilmiştir. An itibarıyla herhangi bir can kaybı bilgisi alınmamıştır. Deprem sonrası artçı sarsıntılar devam etmektedir. Söz konusu depremin muhtemel İstanbul Depremi ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Gelişmeler AFAD Başkanlığı'nca takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan AFAD'da kriz merkezi oluşturuldu.

(Goncagül Özcan/İHA)