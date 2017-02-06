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AFAD Başkanından korkutan uyarı! Asla evlere girmeyin
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AFAD Başkanından korkutan uyarı! Asla evlere girmeyin

AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden, Çanakkale'de meydana gelen depremlere ilişkin, 'Vatandaşlarımız kesinlikle bizden bilgi almadıkları sürece hasarlı, az hasarlı evlerine asla girmesinler' dedi.

ÇANAKKALE'nin Ayv​acık ilçesine bağlı Yukarı köyüne gelen AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden, burada incelemelerde bulundu.

Bilden, Mobil Koordinasyon Merkezi'nde Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan bilgi aldı.

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"BİZDEN BİLGİ ALMADAN HASARLI EVLERE GİRMEYİN"

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Daha sonra depremzedelerin kalacağı çadırlarda incelemelerde bulunan Bilden, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin ilk saatlerinden itibaren ekiplerin bölgede olduğunu kaydetti. Çevre illerden de gelen arama kurtarma ekiplerinin ilçede bulunduğunu aktaran Bilden, ''İhtiyaç kadar çadır geldi gelmeye devam ediyor. Yine ihtiyaç kadar konteynerler geliyor. Duş konteyneri ve tuvalet konteynerleri gelecek. Koordinasyon tırımızı burada konuşlandırdık. Arkadaşlarımız buradan yönetecekler. Vatandaşlarımız kesinlikle bizden bilgi almadıkları sürece hasarlı, az hasarlı evlerine asla girmesinler. Sayın Valim ilçe merkezinde 500 kişinin çok rahat kalacakları yataklı yerler hazırladı. Vatandaşlarımızı istediklerinde ilçe merkezine götürebiliriz, araçlarımız hazır bekliyor.'' diye konuştu.

"ARTÇILAR DEVAM EDİYOR"

Çadırların kurulduğunu ve her imkanın sağlandığını dile getiren Bilden, ''Ama artçılarımız devam ediyor. Malumunuz sabahki 5,3 depremden sonra yine 13.58'de 5,3 şiddetinde bir deprem oldu. Evlerin yapı stoku kötü. Geleneksel taşlarla, kerpiçlerle evler yapılmış. Çok az bir depremde bile zarar görebilir onlar. Onun için biz uyarıyı yapana kadar kesinlikle evlerine girmesinler. Yetkililerin uyarısını beklesinler. Tekrar büyük geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Ayrıca yetkililer çevre mahallerde hasar tespit çalışmalarının başlayacağını belirttiler.
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