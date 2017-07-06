Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser gözaltına alındı

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre "insan hakları savunucularının korunmasına yönelik eğitim programı" için Büyükada'da bir otelde buluşan 12 kişi gözaltına alındı. Büyükada Polis Merkezi'ne götürülen bu kişiler hakkındaki soruşturmada kısıtlılık kararı olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan isimler şöyle:

- Af Örgütü Türkiye Direktörleri İdil Eser ve aynı örgütten Veli Acu,

- Helsinki Yurttaşlar Derneği'nden Nalan Erkem, Özlem Dalkıran,

- İnsan Hakları Gündemi Derneği'nden Günal Kurşun,

- Kadın Koalisyonu'ndan İlknur Üstün,

- Eşit Haklar İzleme Derneği'nden Nejat Taştan, Şeyhmuz Özbekli ve moderatör Ali Garawi.

15 TEMMUZ TOPLANTISINI AKILLARA GETİRDİ

Büyükada'da bir otelde, 15 Temmuz darbe girişiminin yapıldığı gün giriş yapan, çoğunluğu yabancı 17 kişilik grup, 2 gün boyunca toplantı yapmıştı. Toplantıda CIA'ya çalışan ABD'li profesör Henri Barkey'in de bulunması dikkat çekmişti.