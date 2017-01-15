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Advocaat'tan sürpriz 11
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Advocaat'tan sürpriz 11

Fenerbahçe'de Adanaspor karşılaşmasında Aatıf Chahechouhe sürprizi yaşanıyor. Devre arası kampının son 2 gününe katılan Faslı futbolcu, Adanaspor mücadelesine ilk 11'de başlayacak.

Fenerbahçe'de Adanaspor karşılaşmasında Aatıf Chahechouhe sürprizi yaşanıyor. Devre arası kampının son 2 gününe katılan Faslı futbolcu, Adanaspor mücadelesine ilk 11'de başlayacak.
Fenerbahçe'de Aatıf sürprizi yaşanıyor. Trabzonsporlu Mehmet Ekici'ye karşılık takasta kullanılmak istenen, ancak gitmek istemeyince kadro dışı bırakılıp kamp kadrosuna dahil edilmeyen Aatıf Chahechouhe, devre arası hazırlıklarına Dereağzı'nda başlamıştı. Kampın bitimine 2 gün kala affedilen ve Antalya'da takıma katılan Faslı futbolcu, Teknik Direktör Dick Advocaat tarafından Adanaspor karşısında ilk 11'de sahaya sürülecek.
(Bozhan Memiş - Doğan Gündoğdu / İHA)
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