Advocaat'tan Mehmet Ekici ve Sosa açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, 1-1 biten Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Hollandalı teknik adam Dick Advocaat, Trabzonspor beraberliği sonrasında açıklamalarda bulundu. Sezonu değerlendiren Advocaat, "Daha önce de söyledim; bu lig son derce kuvvetli bir lig. Bireysel anlamda iyi oyuncuların olduğu fiziksel anlamda da iyi bir lig. Bizim takımımız çok çalışkan oyunculardan kurulu. Bu akşam da bunu gördük. Ama kalite biraz daha iyi olsa işler daha farklı olabilirdi. Gelecek yıl bunu daha iyi yapmak gerekiyor bana göre. Aynı zamanda, Fenerbahçe'de geçirdiğim bu sezondan çok keyif aldım. Fenerbahçe çok büyük bir takım. Doğru işler yapılırsa önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacaktır. Ben bunu sezon ortasında söyledim ama çok geçti bizim için. Bu akşam 54. maçımızı oynadık. Oyuncularımı mücadele ve çalışma anlamında suçlayamam. Burada başka konular geçerli" ifadelerini kullandı.



"FİNANSAL DURUMUMUZ ÇOK İYİ DEĞİLDİ"

Devre arasında takımın yaptığı tek transferin Karavayev olduğu hatırlatılan Hollandalı teknik adam, "Yönetimin kararı değildi bu oyuncuyu almak. Biz ekstra bir oyuncu istedik. Ama finansal durumumuz çok iyi durumda değildi, sadece kiralama yapabilecek durumdaydık. Sow da 6 hafta bizimle değildi. Bu vermiş olduğumuz paraya bakarsak bu oyuncudan ne bekleyebiliriz ki? Mevcut durumda maaşlara ve verilen bonservislere bakıyoruz, özellikle Avrupa'daki takımlarda bu durum pek aynı değil. Mevcut şartlarda Galatasaray ve Beşiktaş için de bu durum geçerli" diye konuştu.



"EKİCİ İÇİN BAŞKA TAKIMIN 2 MİLYON EURO VERMESİ ÇOK TUHAF"

Devre arasında Trabzonspor'dan Mehmet Ekici'yi transfer etmek istediklerini ancak diğer takımın Ekici'yi Trabzon'da tutmak için 2 milyon Euro önerdiğini söyleyen Advocaat, "Diğer takımın kim olduğunu siz biliyorsunuz? Benim için çok tuhaf bir durum bu. Hangi kulüp olduğunu bilmiyorum ama siz eğer başka bir kulüpte oynamasın diye bir oyuncuya 2 milyon Euro veriyorsanız bu tuhaf bir durumdur. Ama bize karşı kazanamayacaklardı, bunu anlıyorum. Bizde fark yaratabilirdi Mehmet Ekici. Bizim ihtiyacımız olan bir isimdi. 6 sol kanat, 3 sağ kanat, 4 forvet var. O yüzden durum iyi değil bizim için. İyi çocuklar, hepsi çalışkan isimler ama sizin daha fazlasını beklemeniz gerekiyor, eğer üst düzeyde oynamak istiyorsanız. Ama şuna eminim, yönetim önümüzdeki sezon bu tarz oyuncuları getirmek için elinden geleni yapacaktır. Bu sezon yapamadı, çünkü ben çok geç geldim" dedi.



"SOSA'YI İSTEDİK AMA OLMADI"

Kulübe geç katıldığını ve bu durumun kendisi için zorluk oluşturduğunu söyleyen Advocaat, "Geç kalmamızın ötesinde hemen Avrupa maçı oynamamız gerekiyordu. Aralık ayında ne istediğimizi biliyordum. Brezilya'da denedik, İtalya'da denedik. Sosa'yı istedik ama zordu bu dönemde. Yönetim, istediğimiz 3 oyuncuyu getirmek için her şeyi yaptı. Ya oyuncu gelmek istemedi, ya da kulüpleri vermek istemedi. Önümüzdeki sezon da aynısı olacaktır" açıklamasında bulundu.



"DAHA FAZLASINI BEKLEMEK OLMAZDI"

Adanaspor maçında takımın başında olacağını ifade eden Advocaat, maçta taraftarların Obradovic tezahüratları yapmasıyla ilgili olarak da, "Basketbol takımımızın koçu bu desteği hak ediyor. Harika oyunculardan kurulu bir takımı var. Onun ismini duymaktan yana hiçbir sıkıntım yok. İnsanlar başarılı isimleri severler. O kazandı, ben kazanamadım. Bu sezon böyle geçti. Ama bu kadroyla alabileceğimiz her şeyi aldık. Şu anda ligi 3. sırada bitirebiliriz. Kupada yarı finale çıktık. Avrupa Ligi'nde de Manchester United ve Feyenoord'un bulunduğu gruptan çıktık. Avrupa Ligi'nde içeride namağlup tamamladık, çok fazla taraftarımız vardı. Bundan daha fazlasını beklemek olmazdı" diye konuştu.



"GEÇEN SENE HARİKA İSİMLER VARDI"

İstedikleri futbolcuları kadroya katamadıklarını söyleyen Advocaat, "Yönetim her şeyi yaptı ama neticede istediklerimiz olmadı. Beşiktaş ve Başakşehir'le yarışabilmek için neleri yapabileceğimizi biliyorduk. Başakşehir devre arasında yedek kulübesine bile takviye yaptı. Sizi daha iyi noktalara getirebilecek isimleri kadroya katmak istersiniz. Bu sezon deplasman karnemiz daha iyi. Fenerbahçe camiası her zaman popüler isimleri burada görmeyi sevmiştir. Geçen sene harika isimler vardı. Meireles, Nani, Diego gibi. Aralık ayında Sosa'yı, Brezilyalı oyuncuyu, Ukraynalı oyuncuyu buraya getirebilseydik onlarla yarışabilirdik. Ben bir teknik direktör olarak bu takımın nelere ihtiyacı olduğunu biliyorum. Ama olmadı, bunun için de kimseyi suçlayamam" dedi.



"HEPİNİZE BAŞARILAR DİLERİM"

Basın toplantısında son olarak gazetecilere teşekkür eden Dick Advocaat, "Bu akşam iç sahadaki son maçımdı. Deplasmanda 1 maçımız daha var. Hepinize sezon boyunca hem benimle hem Fenerbahçe'yle yaptığınız işbirliği için teşekkür ederim. Tabii ki sizden hep olumlu haberler bekleyemeyiz. Sizler de yorumcu olarak eleştirilerinizi yapacaksınız. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Eğer önümüzdeki maçta içinizden bazılarını göremezsem, hepinize şimdiden başarılar dilerim" diyerek sözlerini noktaladı.

(Bozhan Memiş / İHA)