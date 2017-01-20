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Advocaat'tan Mehmet Ekici açıklaması
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Advocaat'tan Mehmet Ekici açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, 'Elimizde ön tarafta çok fazla oynayan oyuncu var ama Mehmet gibi birisi yok. Trabzonspor da Aatıf'i istedi. Biz de Mehmet'i isteyince süreç bu şekilde gelişti' dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, "Elimizde ön tarafta çok fazla oynayan oyuncu var ama Mehmet gibi birisi yok. Trabzonspor da Aatıf'i istedi. Biz de Mehmet'i isteyince süreç bu şekilde gelişti" dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Hollandalı teknik adam, göreve başladıktan sonra kadroyu oturtmak için bir arayış içine girdiklerini vurguladı.

"FARKLI BİR KADRO YAPARDIM"
Dick Advocaat, sezon başında takıma gelmiş olsaydı daha farklı bir kadro yapılanması kurmuş olacağını dile getirerek, "Başkasına eleştiri anlamında söylemiyorum ama ben olsam daha farklı bir kadro kurardım. Yine de fena iş yapmadığımızı düşünüyorum. Şu ana kadar Avrupa'da çok iyi iş çıkardık. Diğer yandan kendi sahamızda kaybettiğimiz puanlara gerçekten inanılmaz. Anlaşılabilir düzeyde değil" diye konuştu.
Kadro yapısıyla ilgili takımın eski teknik direktörünü eleştirmediğini de anlatan Advocaat, "Muhakkak ki onun da kafasında oyun tarzıyla ilgili bir şeyler vardı. Geçtiğimiz sezon ile bu sezonu kıyaslarsanız, benden de fazla puan toplamış. Bence sadece kendi düşüncelerimi aktarmaya çalışıyorum. Kadro kurmayla ilgili benim düşüncem bu şekilde" ifadelerini kullandı.

"MEDİPOL BAŞAKŞEHİR İLE YAPACAĞIMIZ MAÇI KAZANMALIYIZ"
Advocaat, iyi organize olan bir takım haline geldikten sonra puanlar topladıklarını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:
"Biz çok iyi organize olan bir takım haline geldikten sonra bu puanları alabildik. Şu anda hala devre arasındayız. İkinci yarı yeni başlıyor. İki deplasman derbisi oynayacağız ama biz en iyi skorlarımızı deplasman maçlarında almışız. Hemen hemen bütün deplasman maçlarımızı kazanmışız. O nedenle bunu olumsuz olarak değerlendiremeyiz. Şampiyonluk şansımız için Medipol Başakşehir ile yapacağımız maçı kazanmalıyız. Onlarla oynadığımız ilk maçta iyi olan taraf bizdik ama bizi yendiler. Onların o zamanki kadrosuna bakıyorum sadece bir farklı oyuncu var, bizde ise 7-8 farklı oyuncu olacak. Aslında bu her şeyi açıklıyor."

"BU KADROYLA ŞAMPİYON OLABİLECEĞİMİZE İNANIYORUM"
Hollandalı çalıştırıcı, iyi kadroya sahip olduklarını ifade ederek, "Genel anlamda söylediklerime baktığınızda belki benim çok olumsuz olduğumu düşünüyorsunuz. Ama ben olumsuz bakmıyorum. Sadece gerçekçi bakmaya gayret gösteriyorum. Ben hala bu kadroyla şampiyon olabileceğimize inanıyorum. Eğer takım içinde daha iyi bir kombinasyon oluşturabilirsek bizim için işler daha kolay olur" şeklinde konuştu.

"AATIF'A HAKSIZLIK YAPILIYOR"
Dick Advocaat, Aatıf Chahechouhe hakkındaki eleştirilere katılmadığını da sözlerine ekleyerek, "Adanaspor maçında Aatıf diğer oyunculardan iyi yada kötü değildi. Takım halinde kötü bir görüntü sergiledik. Herkes şu anda Aatıf'tan bahsediyor ama bana göre ona haksızlık yapılıyor. Çünkü çok kaliteli bir oyuncu. Onu övüyorum çünkü insanlar onun hakkında neden bu kadar olumsuz anlamıyorum" dedi.
Hollandalı teknik adam, Aatıf ve Mehmet Ekici takası hakkında da, "Bizim ve onların isteğiyle gelişen bir süreç vardı. Elimizde ön tarafta çok fazla oynayan oyuncu var ama Mehmet gibi birisi yok. Trabzonspor da Aatıf'i istedi. Biz de Mehmet'i isteyince süreç bu şekilde gelişti" diye konuştu.


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