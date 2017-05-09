Advocaat'ın yeni adresi belli oldu

Hollanda Milli Takımının yeni hocası, sezon sonunda Fenerbahçe Teknik Direktörlüğünü bırakacak Dick Advocaat oldu.
Hollanda Milli Takımının yeni hocası, sezon sonunda Fenerbahçe Teknik Direktörlüğünü bırakacak Dick Advocaat oldu. Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğü görevine, Dick Advocaat'ın getirileceğini açıkladı. Görevine son verilen Danny Blind'in yerine geçecek olan tecrübeli çalıştırıcının yardımcılığını ise eski yıldız futbolcu Ruud Gullit yapacak. Advocaat, Spor Toto Süper Lig'in bitiminin ardından ülkesi Hollanda'ya dönecek ve yeni görevine başlayacak.
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