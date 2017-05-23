Advocaat'ın moral konuşmasının ardından galibiyet geldi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Advocaat, ilk yarısını 1-0 yenik bitirdikleri ve maç sonu 2-1 galip geldikleri Gençlerbirliği müsabakasına ilişkin, 'Futbolcularıma ilk yarıda oynadığınız futbolu oynarsanız, bu maçı kazanma şansınız yok dedim. İkinci yarıya futbolcular bu düşünceyle çıktılar ve kazandık 'dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Advocaat, ilk yarısını 1-0 yenik bitirdikleri ve maç sonu 2-1 galip geldikleri Gençlerbirliği müsabakasına ilişkin, "Futbolcularıma ilk yarıda oynadığınız futbolu oynarsanız, bu maçı kazanma şansınız yok dedim. İkinci yarıya futbolcular bu düşünceyle çıktılar ve kazandık "dedi.

Spor Toto Süper Lig 32. hafta müsabakasından Fenerbahçe, Başkent ekibi Gençlerbirliği'nin konuğu oldu. 2-1 galip geldikleri karşılaşmanın ardından düzenlene basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, "Türk futbolunun olumlu ve olumsuz yönlerini eleştirir misiniz?" sorusuna, "Türkiye ligi zorlu bir lig, sadece dört takımın iyi olduğu diğer takımların kötü olduğu bir lig değil. Türkiye'de iyi futbol takımları var. Güzel sahalar ve stadyumlar var. Harika tesisler var. Burada her türlü imkanlara sahipsiniz. Bu anlamda Türkiye'ye bakış açım pozitif. Tek negatif düşüncem kulüplerin alt yapı sorunu var" diye cevap verdi.



VAN PERSİE'NİN MİLLİ TAKIMA ALINMAMASI

Van Persie'nin Hollanda Milli Takıma neden alınmadığına yönelik soruya ise Advocaat, "Bazı sebeplerim var ama açıklamak istemiyorum" dedi.



"BU MAÇI KAZANMA ŞANSINIZ YOK DEDİM"

Müsabakanın ilk yarısını 1-0 yenik bitiren ve futbolcularına soyunma odasında, "Futbolcularıma ilk yarıda oynadığınız futbolu oynarsanız, bu maçı kazanma şansınız yok" dediğini ifade eden, tecrübeli teknik adam, "İkinci yarıya futbolcular bu düşünceyle çıktılar ve kazandık" diye konuştu.

(Selçuk Böke - Cem Geçim /İHA)