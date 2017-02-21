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'Advocaat'ın ayrılacağı haberleri bizi...'
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'Advocaat'ın ayrılacağı haberleri bizi...'

Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel, 'Hocanın ayrılacağı haberleri bizim işimizi etkilemiyor. Bizim amacımız işimizi en iyi şekilde yapıp bunu sahaya yansıtabilmek' dedi.

Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel, "Hocanın ayrılacağı haberleri bizim işimizi etkilemiyor. Bizim amacımız işimizi en iyi şekilde yapıp bunu sahaya yansıtabilmek" dedi.
Skrtel, UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar ile yarın oynanacak Son 32 Turu rövanş karşılaşması öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Martin Skrtel, Krasnodar maçı öncesinde Teknik Direktör Dick Advocaat ile birlikte basın toplantısına katıldı. Bu maçın hem kulüp hem de takım adına çok önemli olduğunu söyleyen Skrtel, "Bir sonraki tura yükselmek istiyoruz. Tek isteğimiz bu ve sadece bu düşünceyle sahaya çıkacağız. İyi bir skor alıp bir sonraki tura yükselmek için elimizden geleni sahaya yansıtacağız" dedi.

"SAVAŞMAYA HAZIRIZ"
Takımın sahada her şeyini vermeye hazır olduğunu söyleyen Skrtel, "Son karşılaşmada aldığımız skor ve performans takım içindeki havaya katkı sağlayan bir skor olmadı. Ama takımın bir parçası olarak, tüm oyuncuların savaşmaya, sahada her şeylerini vermeye hazır olduğunu söyleyebilirim. Futbolda bunlar vardır. Bazen daha iyi bazen daha kötü bir dönem yaşarsınız ama bunu değiştirmek bizim elimizde. Yarın da kalitemizi göstermek, Krasnodar'dan daha kaliteli bir ekip olduğumuzu göstermek için elimizde bir şans var. Umarım iyi bir sonuç alıp bunu da sahaya yansıtabiliriz" ifadelerini kullandı.

"HERKES İŞİNİ YAPMAK İÇİN BURADA"
Teknik Direktör Dick Advocaat'ın takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberlerin kendilerini etkilemediğini de sözlerine ekleyen Skrtel, "Hocanın ayrılacağı haberleri bizim işimizi etkilemiyor. Bizim amacımız işimizi en iyi şekilde yapıp bunu sahaya yansıtabilmek. Biz de bunun için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE LİGİ DAHA ZORLU"
Bir Rus gazetecinin, "Daha önce Rusya Liginde de forma giydiniz. Türkiye Ligi mi, Rusya Ligi mi daha zorlu" sorusunu yanıtlayan Skrtel, "Rusya'da da forma giydim ama oynadığım dönem 10-12 sene önceydi. O zamandan bu zamana çok şey değişmiştir Rusya'da. Benim oynadığım dönemde de Rus Ligi kaliteli isimlere sahipti. Oynamak çok kolay değildi. Ancak burası çok daha kaliteli oyunculardan kurulu takımlara sahip. Türkiye Ligi, Rusya'ya göre daha kaliteli bir lig" diyerek sözlerini noktaladı.
(Bozhan Memiş / İHA)

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