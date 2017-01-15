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Advocaat: Bu kadroya bazı eklemeler yapmalıyız
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Advocaat: Bu kadroya bazı eklemeler yapmalıyız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, 'Bir şeyler değişmesi lazım takımda. Bunun için çalışıyoruz. Her şey istediğiniz gibi gitmiyor bazen. Bu kadroya bazı eklemeler yapmalıyız' dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, "Bir şeyler değişmesi lazım takımda. Bunun için çalışıyoruz. Her şey istediğiniz gibi gitmiyor bazen. Bu kadroya bazı eklemeler yapmalıyız" dedi.
Spor Toto süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Adanaspor 2-2 eşitlikle sahadan ayrıldı.
Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan sarı-lacivertli takımın Hollandalı çalıştırıcı Advocaat, şampiyonluk inancını koruduğuna vurgu yaparak, buna inanılmazsa yaptığı işi bırakacağını söyledi.

"3-2 İÇİN ŞANS İHTİYACIMIZ VARDI, OLMADI"
"Hala bu takımla bir şeyler yapabileceğimize inanıyorum" diyerek sözlerine devam eden Dick Advocaat, "Bir şeyler değişmesi lazım takımda. Bunun için çalışıyoruz. Her şey istediğiniz gibi gitmiyor bazen. Bu kadroya bazı eklemeler yapmalıyız. Şampiyonluğa inancımı sürdürüyorum. Adanaspor'a saygı duyuyorum ama kendi sahamızdaki maçları kazanmalıyız. İlk yarıda kötü bir oyun sergiledik. İkinci yarı iyi bir skor için mücadele etti. 3-2 için şans ihtiyacımız vardı, olmadı. İlk yarıdaki futbolumuzdan dolayı mutsuzum" diye konuştu.

"RAKİBE BU KONUDA ANLAYIŞ GÖSTEREBİLİRİM AMA"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Adanasporlu futbolcuların ikinci yarıda çok fazla yere düştüğünü ve kalkmadığını söyledi.
İlk yarıda yüzde yüz bir penaltı pozisyonlarının olduğunu savunan Advocaat, "İkinci yarı maç 20 dakikaya yakın oynandı. Hakemler belki de korkuyorlar 10-15 dakika uzatma göstermeye. Maçı tekrar izlesinler, rakip oyuncuların yerde olduğunu görebilirler. Hakem saha içinde bir şey yapmak için bulunuyor. Rakibe bu konuda anlayış gösterebilirim ama hakem karar verecek. Sadece 6 dakika uzattı, yanlıştı. Hakemi suçlamak için burada değilim. Hakemi düşünmeyerek kendi oyunumuza bakmamız gerekiyor" açıklamalarında bulundu.

AATIF'IN PROTESTO EDİLMESİ
Aatıf Chahechouhe'yi taraftarların protesto etmesiyle alakalı sorulan soruya Dick Advocaat,
Aatıf'ı kesinlikle suçlamadığını ifade ederek, "Özellikle ilk yarı tüm diğer futbolcularla aynıydı. Son 2 gün antrenmanlarda çok iyiydi. Sağ tarafta Lens, solda Aatıf'a katkı sağlar diye düşündüm. Çok da iyi bir seçenek değilmiş. Oyuna hükmetmemiz gerektiği anlarda sıkıntı yaşıyoruz. Bu sorunun nedenini daha sonra açıklayacağım, şimdi değil" dedi.

"FENERBAHÇE'NİN MAÇLARINI İZLERKEN HEP TIKLIM TIKLIM TRİBÜNLER GÖRMÜŞTÜM"
Sahada 10 numaraya tribünde ise 12 numaraya ihtiyacı olduğunu söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, "Fenerbahçe gibi bir kulüp 30-40 bin taraftara oynamalı her zaman. Şu an 10-12 bin kitle önünde oynuyoruz. Bu duruma çok şaşırdığımı söyleyebilirim. Hollanda'da Fenerbahçe'nin maçlarını izlerken hep tıklım tıklım tribünler görmüştüm. Bu konu beni üzdü, şaşırttı" diyerek sözlerini sonlandırdı.
(Bozhan Memiş - Doğan Gündoğdu / İHA)
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