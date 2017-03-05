Advocaat: 3 günde 2 maçı kaldıramıyoruz

Osmanlıspor'u 1-0 mağlup ederek 4 maç aradan sonra kazanan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Dick Advocaat, maç sıklığından yakındı ve '3 günde 2 maçı kaldıramıyoruz' dedi.

Osmanlıspor'u 1-0 mağlup ederek 4 maç aradan sonra kazanan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Dick Advocaat, maç sıklığından yakındı ve "3 günde 2 maçı kaldıramıyoruz" dedi.

Mehmet Topal'ın uzatma dakikalarında attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Dick Advocaat, karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendirdi. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki karşılaşmayla bu maçta aynı kadroyu sahaya sürdüğünü belirten Hollandalı hoca, "Geçtiğimiz karşılaşmayla aynı 11'le sahaya çıkmamızın sebebi oyunlarından çok memnun olmamdı. Ama maç sonunda görebiliyoruz, bazı oyuncularımız için 2-3 günde bir maç oynamak ağır geliyor. Osmanlı geçen hafta oynamıştı, biz hafta içinde maç yaptık. Biraz da şansın da bizim yanımızda olmasıyla kazandık. Çok istedik kazanmayı ve bir ara 4-2-4 sistemiyle sahaya yayılmıştık ve galip geldik. Ama şu anda görüyorum ki 3 günde 2 maç bizim için çok zor. Bundan sonraki maçlarda da bu sıkıntıyı yaşayacağız" diye konuştu.



"OYUN BENİ TATMİN ETMEDİ"

Kazandıkları için mutlu olduklarını ifade eden Advocaat, "Almış olduğumuz galibiyet beni tatmin etti ama oynamış olduğumuz oyun tatmin etmedi. Bu da perşembe günüyle alakalı bir durumdu. O akşam çok hızlı olan bazı futbolcularımız bu akşam beklentinin altında kaldı" dedi.



"BAZI OYUNCULARIMIZ TEMPOYU KALDIRAMADI"

Takımın haftada 2 maç oynamasının bazı oyuncular üzerinde olumsuz etkisi olduğunu tekrar eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, "Sezonun ikinci yarısında iyi oynadığımız iki karşılaşma var. Başakşehir ve Beşiktaş maçları. Bu maçlarda iyi oynamıştık. Perşembe günü bir maç oynadık ve bugün bir maç daha oynadık. Bazı oyuncularımız bu durumu yürütemedi. Lens'in girdiği birkaç iyi pozisyonumuz vardı maçın başında. Ama dediğim gibi tempo anlamında bazı oyuncularımız bununla başa çıkamadı. Osmanlıspor da iyi oyunculardan kurulu bir takım, hızlı oynuyor ve hızlı çıkıyor" diyerek sözlerini noktaladı.

Basın toplantısında sadece 3 soru alan Advocaat, basın mensuplarının soru sorma isteklerini ise reddetti ve basın toplantısını bitirdi.

(Bozhan Memiş - Doğan Gündoğdu / İHA)