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Adnan Kahveci kabri başında anıldı
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Adnan Kahveci kabri başında anıldı

Geçirdiği trafik kazasında eşi ve kızıyla birlikte hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı Adnan Kahveci, ölümünün 24. yılında Kartal Kayacık Mezarlığındaki kabri başında anıldı.

Geçirdiği trafik kazasında eşi ve kızıyla birlikte hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı Adnan Kahveci, ölümünün 24. yılında Kartal Kayacık Mezarlığındaki kabri başında anıldı.
1993 yılında geçirdiği trafik kazasında eşi ve kızıyla birlikte hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı Adnan Kahveci, ölümünün 24. yıl dönümünde Kartal Yakacık Mezarlığı'nda bulunan kabri başında anıldı. Adnan Kahveci'yi anma programına oğlu Cihan Kahveci, Adnan Kahveci Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci, TBMM Başkan Vekili ve CHP Trabzon Milletvekili Akif Hamzaçebi, AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Cumhurbaşkanı Danışmalarından İhsan Şener, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, sanatçı Ahmet Yenilmez ile hemşehrileri ve sevenleri katıldı. Anma programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlarken, Adnan Kahveci için Kur'an okundu. Törende konuşan Adnan Kahveci'nin oğlu Cihan Kahveci, "24. ölüm yıl dönümünde böyle anılmayı ve yad edilmeyi Allah herkese nasip etsin" diyerek katılımcılara teşekkür etti.

"İZ BIRAKAN BİR DEVLET ADAMIYDI"
Anma programına katılan AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, "24 yıl önce elim bir trafik kazasında Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu çok önemli bir değeri kaybettik. Siyaset yapış tarzı, ülkenin geleceğine dair fikirleri, ortaya koyduğu vizyonu halen konuşulup anılıyorsa, insanlar buraya geliyorsa iz bırakan bir devlet adamıydı Adnan Kahveci" dedi.
Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz de, "Bir Pazar günü, bir yağmurlu gün. Bu kadar insan var. İşte temiz siyasetin en güzel tezahürü. Bu millet kendisi için çalışanı nasıl taktir ettiğini burada ortaya koyuyor" diye konuştu.
Adnan Kahveci'nin Maliye Bakanı olduğu dönemde bakanlıkta çalışan TBMM Başkan Vekili ve CHP Trabzon Milletvekili Akif Hamzaçebi ise, "Rahmetli Adnan Kahveci benim Maliye Bakanlığında çalıştığım dönemde bakanlığımı yapmıştı. Birlikte çalışma imkanı bulduğum çok değerli bir siyasetçi. Ne yazık ki çok erken yaşta aramızdan ayrıldı. 44 yaşında. Ne güzel, Adnan Kahveci'nin ardından bu kadar insan onu anmaya gelmiş. Demek ki hoş ve güzel işler bırakmış. Dinimizde, kültürümüzde ölen insanı hayırla yad etmek vardır. Adnan Kahveci bunu hak etmiş bir insandı" dedi.
(Mustafa Bakırhan / İHA)
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