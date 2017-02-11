11.02.2017 14:44 Adliyeye sevk edildi

Yılbaşı gecesi Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırının zanlısı Abdulkadir Masharipov emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Masharipov'un soruşturma savcısı Gökalp Kökçü tarafından sorgulanması bekleniyor. Yılbaşı gecesi Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırının zanlısı Abdulkadir Masharipov emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Masharipov'un soruşturma savcısı Gökalp Kökçü tarafından sorgulanması bekleniyor.



