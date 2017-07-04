Adliyede dehşet: 1 polis şehit

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan adliyede 1 polisi şehit etti, CHP Meclis Üyesi Avukat Özgür Aksoy'u yaraladı. Zanlı 1 kişiyi de rehin aldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan adliyede 1 polisi şehit etti, CHP Meclis Üyesi Avukat Özgür Aksoy'u yaraladı. Zanlı 1 kişiyi de rehin aldı.

Olayın ardından Gemlik Adliyesine çok sayıda polis ekibi ve Bursa'dan özel harekat timi gönderildi. Polis Gemlik Adliyesi çevresinde kuş uçurtmuyor.

(Hurşit Topal / İHA)