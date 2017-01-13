13.01.2017 18:58 Adliye sarayında hareketli dakikalar

Elazığ'da 112 Acil Yardım hattına 'Adliye sarayında bomba var' ihbarı yapıldı ancak, ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. Elazığ'da 112 Acil Yardım hattına "Adliye sarayında bomba var" ihbarı yapıldı ancak, ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, saat 15.10 sıralarında Elazığ 112 Acil Yardım hattını arayan bir kişi, adliye sarayında bomba olduğu ihbarında bulundu. Yapılan ihbar nedeniyle, Acil Komuta Merkezi'nde görevli personel durumu polis ekiplerine bildirdi. Adliye de bulunan polislerle birlikte bomba uzmanı verilen ihbarla ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmada bomba ihbarının asılsız olduğu ortaya çıktı.

Bomba ihbarını veren şahsın bulunması için polis çalışma başlattı.

(Halil İbrahim Varlı/İHA)

