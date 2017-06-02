Adliye önünde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Denizli Adliyesi önünde çıkan silahla kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Denizli Adliyesi önünde çıkan silahla kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, saat 11.50 sıralarında Denizli Adliye önünde henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada ilk belirlemelere göre, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayın ardından adliye önüne çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. (Medeni Topaloğlu /İHA)
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