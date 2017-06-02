Adliye önünde boşanma tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Denizli'de eşiyle boşanma aşamasında olan ökeli koca, çocuğunu göstermediğini iddia ettiği eşini, bacanağını ve baldızını kurşun yağmuruna tuttu. Adliye binası önünde meydana gelen olayda baldız Fadime Boz olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan eşi ve bacanak hastaneye kaldırıldı.

Denizli'de eşiyle boşanma aşamasında olan ökeli koca, çocuğunu göstermediğini iddia ettiği eşini, bacanağını ve baldızını kurşun yağmuruna tuttu. Adliye binası önünde meydana gelen olayda baldız Fadime Boz olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan eşi ve bacanak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 11.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşiyle boşanma davası devam eden yaşındaki Kemal S. (59), adliye önünde eşi Şengül S. ile çocuğunu göstermediği gerekçesiyle tartıştı. Tartışmaya Şengül S.'nin yanında bulunan kardeşi Fadime Boz ile diğer kardeşinin eşi Ali Maden Avcı da dahil oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine Kemal S. yanında bulunan silahını çekerek kurşun yağdırdı. Olayda baldız Fadime Boz olay yerinde hayatını kaybederken eşi Şengül S. ile bacanak Ali Maden A. yaralandı. Kemal S. son olarak silahı kafasına dayayıp intihar etmek istedi. Ancak kurşunu biten öfkeli koca, bölgede bulunan polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik amaçlı çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesine ve Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde ölen Fadime Boz'un cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Medeni Topaloğlu - Ramazan Turhan /İHA)