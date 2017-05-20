Adli görüşme odaları, 16 adliyede daha açılacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatı ile suç mağduru çocuk, kadın ve kırılgan gruplar için 3 Nisan'da hizmete açılan adli görüşme odalarında 25 günde 40 ifade alındı. Adli görüşme odalarından yararlananlar memnuniyetlerini dile getirirken, 16 adliyede daha adli görüşme odalarının kurulması planlanıyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatı ile suç mağduru çocuk, kadın ve kırılgan gruplar için 3 Nisan'da hizmete açılan adli görüşme odalarında 25 günde 40 ifade alındı. Adli görüşme odalarından yararlananlar memnuniyetlerini dile getirirken, 16 adliyede daha adli görüşme odalarının kurulması planlanıyor

Adalet Bakanlığınca, 2012- 2014 yılları arasında yürütülen 'Çocuklar İçin Adalet Projesi' kapsamında özel ortamlarda ifade alınması gerektiğine veya fail ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğuna karar verilen mağdur, tanık ve suça sürüklenen çocukların, cinsel suç, aile içi şiddet suçu mağduru kadın veya diğer kırılgan grupların ifade ve beyanının alınmasında kullanılmak amacıyla adli görüşme odaları oluşturulması kararlaştırıldı. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Mağdur Hakları Daire Başkanlığı Adli Görüşme Odalarını faaliyete geçirmekle görevlendirildi. Gerekli analizlerin ardından Mağdur Hakları Daire Başkanlığınca 23 ildeki 26 adliyede 30 adli görüşme odası 3 Nisan 2017 itibariyle hizmete girdi.



ÖZEL DİZAYN EDİLMİŞ ODALAR

Bekleme, görüşme ve gözlem olmak üzere 3 bölümden oluşan odalarda mağdurların kendilerini rahat hissetmeleri için kitap, televizyon, büyük ve küçük oyunları ile oyuncaklar bulunuyor. Açıldığı günden itibaren 85 başvurunun olduğu 40 ifadenin alındığı adli görüşme odalarında mağdurlar görüşme sırasında hakim, cumhuriyet savcıları ve fail ile karşılaşmıyor. Hakim ve cumhuriyet savcıları gözlem odası veya SEGBİS aracılığı ile mahkeme salonundan süreci takip edip, mağdurlara sorularını kulaklık ve mikrofon aracılığıyla iletirken, mağdurların muhatap aldıkları kişiler bu konuyla ilgili özel eğitim almış psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları oluyor.



85 BAŞVURU, 40 GÖRÜŞME

Yapılan eğitim ve hazırlık çalışmaları neticesinde 3 Nisan 2017 tarihi itibariyle 23 il ve 26 adliyede toplam 30 adli görüşme odası faaliyete başladı. 28 Nisan 2017 tarihine kadar geçen 25 günlük süre zarfında 30 adli görüşme odasında toplam 85 randevu talebi alındı. Bu randevu taleplerinden şimdiye kadar 40 tanesi için adli görüşme gerçekleştirildi. Diğer başvurular için de duruşma ve soruşturma aşamasındaki tarihler bekleniyor.



MEMNUN KALDILAR

Faille yüz yüze gelmek istemeyen mağdur kadın ve çocukların ifadeleri, adli görüşme odalarında alınırken, Mağdur Hakları Daire Başkanlığınca mağdurlar ile hakim ve cumhuriyet savcılardan adli görüşme odalarına ilişkin görüşleri de alındı. Bakanlığa iletilen beyanlarda, mağdurlar ile aileler sanıklarla aynı ortamda bulunmadan, uzmanlar eşliğinde ifade vermekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Odada ifade veren kadın ve çocukların refakatçileri işlemler sonrasında doldurdukları dilek, şikayet ve öneri formunda yorumlarını yazdı. Odadan memnun kaldıklarını belirterek teşekkür imgecini işaretleyen mağdurlardan bazılarının yorumu şu şekilde:

"Kendimi çok iyi hissettim. Benimle çok güzel ilgilenildi. Konuşma süresince eğlenceli ve hoş oldu. Yani kendimi iyi hissetmeme sebep oldu. Kötü düşüncelerden arındım ve iyi oldum. Teşekkür ederim " Kadın mağdur 3 Nisan 2017.

"İfade vermekten memnun kaldım. Sanıkları görmediğim için daha rahat ifade verebildim."Kadın mağdur 25 Nisan 2017.

"İyi oldu. Orada (duruşma salonunda) kendimi rahat hissetmedim, konuşamadım. Burada (Adli Görüşme Odasında) konuştum gibi." Kadın mağdur.

"Bu odada konuşmak daha iyi." Kadın mağdur.

"Çok rahat, çok doğru konuşulan bir oda ve ben bu odayı çok sevdim. Kendimi burada çok rahat hissettim. Çünkü bugün burada tüm doğruları konuştum." Cinsel istismar mağduru çocuk.



16 ADLİYEDE DAHA AÇILACAK

Alınan olumlu geri bildirimler neticesinde ve 2015-2019 yıllarına ait Adalet Bakanlığı Stratejik Planı'nda yer alan adli görüşme odalarının yaygınlaştırılması ile ilgili stratejiler doğrultusunda 16 adliyede daha adli görüşme odalarının kurulması planlanıyor. Konuyla ilgili Mağdur Hakları Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar ise devam ediyor.

(Pelin Üzek/İHA)