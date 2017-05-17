Adıyaman şehidini gözyaşlarıyla karşıladı

Şırnak'ın Görmeç üs bölgesinde teröristler tarafından yapılan saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Tankçı Uzman Çavuş Musa Vuruşkan'ın cenazesi, memleketi Adıyaman'da gözyaşlarıyla karşılandı.

Şırnak'ın Görmeç üs bölgesinde teröristler tarafından yapılan saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Tankçı Uzman Çavuş Musa Vuruşkan'ın cenazesi, memleketi Adıyaman'da gözyaşlarıyla karşılandı.

Önceki gün Şırnak'ın Görmeç üs bölgesine uzun namlulu silahlar ve roketle saldıran PKK'lı teröristlerce ağır yaralanan Tankçı Uzman Çavuş Musa Vuruşkan (43), Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılmış, Vuruşkan tüm çabalara rağmen şehit düşmüştü.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe nüfusuna kayıtlı Tankçı Uzman Çavuş Musa Vuruşkan'ın cenazesi uçakla Ankara'dan Adıyaman Havalimanına getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı askerlerin omzunda cenaze aracına konuldu. Bu esnada şehidin babası Muhammed, annesi Hüsne, kardeşleri Serdar, Rabia, Leyla, Saadettin ve Abdullah gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin ablası Rabia "Ben öleydim kardeşim" diye ağıt yaktı.

Adıyaman Valisi Abdullah Erin ve Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, şehidin babası Muhammet Vuruşkan'ın elinden öptü. Vali Erin, daha sonra şehit annesinin yanına giderek elini öpüp, teselli etmeye çalıştı.

Şehit Musa Vuruşkan ve eşi Fatma'nın Elif, Berat ve Oğuzhan isminde üç çocuklarının olduğu öğrenildi.

Havalimanından alınan cenaze büyük bir konvoy eşliğinde Gölbaşı İlçesi Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şehidin Gölbaşı ilçesinde düzenlenecek cenaze töreninin ardından Hamzalar köyünde defnedileceği belirtildi.

Şehitten geriye Şırnak Besler Dereler bölgesinde saz çalarken çekilmiş görüntüleri kaldı.

(Ahmet Arslantaş - Cihan Kizir/İHA)