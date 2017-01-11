11.01.2017 12:19 Adıyaman Müftülüğünden Suriyelilere 3 tır dolusu yardım gönderildi

Adıyaman İl Müftülüğü tarafından Kilis'te bulunan Suriyelilere yönelik düzenlediği yardım kampanyası kapsamında 3 tır dolusu yardımlar dualar eşliğinde yola çıktı. Adıyaman İl Müftülüğü tarafından Kilis'te bulunan Suriyelilere yönelik düzenlediği yardım kampanyası kapsamında 3 tır dolusu yardımlar dualar eşliğinde yola çıktı.



Müftülük Bahçesinde düzenlenen uğurlama törenine Adıyaman Vali Yardımcısı Yusuf Özdemir, İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü, din görevlileri ile vatandaşlar katıldı.



İl Müftülüğü tarafından toplanan 3 tır dolusu yardım yapılan okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan dualar sonrası Suriye'den Kilis'e gelen Suriyelilere dağıtılmak üzere yola çıktı.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü ise, "Büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Bu 3 tır dolusu yardımlarımız Kilis'e gidecek oradaki muhacir kardeşlerimize dağıtılacak. Ve daha önceden de 2 tır dolusu yardım göndermiştik Suriye'nin İblid Kentine. Bu yardımların toplanılmasında bir ara getirilmesinde hepimizin katkısı var. Hepiniz canla ve başla çalıştınız. Ben bu konudan dolayı herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

