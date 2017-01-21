Adıyaman kırsalındaki terör hedeflerine hava harekatı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Adıyaman kırsalındaki bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Adıyaman kırsalındaki bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. TSK'dan yapılan açıklamada, Adıyaman kırsalında bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce kullanıldığı tespit edilen silah mevzileri, barınak ve sığınakların, 20 Ocak 2017 tarihinde saat 12.00-12.50 saatleri arasında Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatında imha edildiği kaydedildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.
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