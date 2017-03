Adıyaman'ı deprem vurdu: 22 kişi yaralı

Adıyaman'da, yaşanan şiddetli depremle ilgili Adıyaman Valisi Abdullah Erin yaptığı açıklamada, 22 kişinin yaralandığını söyledi.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 5,5 büyüklüğünde meydana gelen depremden dolayı Samsat ilçesinde bir çok ev çökerken, Adıyaman merkezinde de bazı minarelerde çatlaklar oluştu.

Yaşanan olayda 22 kişinin yaralandığını vurgulayan Adıyaman Valisi Abdullah Erin, "Adıyamanlı vatandaşlarımıza ve memleketimize geçmiş olsun . Bugün 14:07 itibariyle Samsat merkezli bir deprem meydana geldi. Meydana gelişinden itibaren gerek emniyet kuvvetlerimiz, jandarma kuvvetlerimiz AFAD Ekiplerimiz ve çevre ve şehircilikteki bütün arkadaşlarımızla beraber hasar tespiti ve can kaybının olup olmadığını ilgili çalışmalara başladılar. Aynı zamanda içişleri bakanımız, AFAD'dan sorumlu başbakan yardımcımız, başbakanımız, cumhurbaşkanımız arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Şu dakika itibariyle Bize intikal eden tespit ettiğimiz bir can kaybı yok bunu çok rahatlıkla söyleye biliriz. Samsat merkezde bazı kamu binalarında ufak tefek hasarlar meydana gelmiş durumda. Bir de deprem merkezine yakın olması itibariyle Samsat merkezimize bağlı iki köyümüzde evlerde hasarlar olduğunu tespit ettik. Arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyorlar. Hastanemize şuana kadar itikal eden 22 tane yaralımız var. Ama hayati tehlikesi olan bir yaralımız da yok. Ben bu vesileyle bütün hemşehrilerimize, Adıyaman'ımıza geçmiş olsun diliyorum. İl Merkezinde de bazı evlerde bizim Musalla Camimizin minaresinde hasarlar var ve bu hasarların boyutu tespit edilmeye çalışılıyor. Önemli olan bizim açımızdan önemli olan can kaybının şuana kadar olmamasıdır. Diliyorum ki böyle bir durumla karşı karşıya kalmayız. Olayın ilk anından itibaren kritik eski kamu binalarını 10 dakika içerisinde emniyete, jandarmaya ve ilgili arkadaşlarla milli eğitime verilen talimatlarla okullarımız, binalarımız boşaltıldı. İl merkezimizde ve ilçelerimizde Samsat başta olmak üzere. Oluşa bilecek artçı depremlere karşı okullarımız ve kamu binalarımız hepsi tahliye edildi. Vatandaşlarımız zaten depremi hissettikten sonra hepsi dışarıya indiler. Gece vatandaşlarımızın daha rahat geçire bilmeleri adına her türlü destek sağlanmış durumda. Allah'a şükür şuanda edişe edecek bir durum yok. Ölü yok can kaybı yok dediğim gibi bize de teselli veren de o zaten bu 22 yaralımızın çoğu da tedavi görmek suretiyle taburcu edilebilecek durumdalar. Enkaz altında kalan vatandaşımız şuana kadar yok" dedi.

