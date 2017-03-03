'Adıyaman depremi ile Mersin sel felaketi bağlantılı'

Deprem tahminleriyle tanınan emekli öğretmen Kadir Sütçü, Adıyaman'da meydana gelen deprem ile Mersin'deki sel felaketinin arasında bağlantı olduğunu iddia etti.

Deprem tahminleriyle tanınan emekli öğretmen Kadir Sütçü, Adıyaman'da meydana gelen deprem ile Mersin'deki sel felaketinin arasında bağlantı olduğunu iddia etti.

Kadir Sütçü, merkez üssü Samsat olan 5.5 büyüklüğündeki deprem ile Mersin'deki sel felaketi arasında bağlantı olduğunu ileri sürdü. Sütçü, "Adıyaman'daki depremin ardından artçıları devam ediyor. Çanakkale depreminin artçıları da devam ediyor.Depremin olduğu gün saat 12.00 itibariyle Mersin'de hava açık. Saat 15.00 itibariyle batıdan Sütçü Bulutları (deprem bulutları) Mersin üzerine gelmeye başladı. Saat 18.00 itibariyle batıdan gelen Sütçü Bulutları Mersin semasını kapladı. Saat 14.07'de Adıyaman depremi meydana geldi. Sütçü Bulutları Adıyaman depreminin artçılarının devam etmesiyle doğuya hareket etmesi engellendi. Batıdan ve doğudan yapılan basınç ile Sütçü Bulutları Mersin üzerine yağış bırakmaya başladı. Büyük sel felaketini meydana geldi. Adıyaman depremleri Mersin'i sel ile vurdu" dedi.

(Ahmet Arslantaş/İHA)