01.01.2017 01:24 Adıyaman'da yeni yıl bebeği 'Abdullah Caner' Oldu

Adıyaman'da yeni yılın ilk bebeği saat 00.05'de dünyaya geldi. Adıyaman'da yeni yılın ilk bebeği saat 00.05'de dünyaya geldi.



Atlamaz ailesinin 3. çocukları olarak dünyaya gelen "Abdullah Caner" ailesinin yeni yıl mutluluğu oldu. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doğum Servisinde saat 00.05'de sezaryen ile dünyaya merhaba diyen Abdullah Caner bebeğin annesi Ayşe Atlamaz, çok mutlu olduğunu belirterek, "Çok güzel bir duygu. Mutluyum Allah herkese nasip etsin böyle duyguyu. Şuanda duygularımı gerçekten ifade edemiyorum. Allah herkesin dilediğini versin. Abdullah Caner üçüncü çocuğum oldu. Şansa inanıyorum çünkü çocuğum yeni yılda oldu" diye konuştu.

