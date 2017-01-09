09.01.2017 10:23 Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle okullar tatil

Adıyaman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk, orta ve lise düzeyindeki okullar bugün tatil edildi. Adıyaman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk, orta ve lise düzeyindeki okullar bugün tatil edildi.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, il merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların Pazartesi tatil edildiğini duyurdu.

Okulların tatil edildiğini internet sitesinden duyuran Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve merkeze bağlı okullarımız ile Tut, Çelikhan ve Gölbaşı (taşıma merkezli okullar) ilçelerimizde eğitim-öğretime 1 gün (09 Ocak Pazartesi) ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

(Ahmet Arslantaş /İHA)

