Adıyaman'da artçı sarsıntılar

Adıyaman'da dün yaşanan 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından tam 120 artçı sarsıntı daha kaydedildi.

Adıyaman'da dün yaşanan 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından tam 120 artçı sarsıntı daha kaydedildi.

5.5'lik deprem Adıyaman'da bulunan onlarca köyü etkiledi. Yığma taş evler köylülerin başlarına yıkıldı. Yaşanan her artçı deprem korkuları yeniledi. Samsat ilçesi adeta beşik gibi sallanırken, 5.5'lik ilk deprem meydana geldiğinde Akdamar, Taşkuyu, Bayıllı ve Ovacık köylerinde evler yıkıldı. Herkes bir panikle kendini dışarı attı. Bu korku dolu anlarda okulda olan öğrencilerin yaşadığı panik ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Devam eden sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlar için AFAD tarafından çadırlar kuruldu. Şehrin değişik yerlerinde kurulan çadırlara yerleşen vatandaşlardan bazılarının çadırları sırtlayıp evlerine yakın yerlere götürmesi ise ilginç görüntüler oluşturdu.

Depremin şiddeti çevre illerden de hissedildi. Öyle ki Mardin Valiliğinin ana hizmet binasında oluşan

hasarlar nedeniyle çökmeler meydana geldi.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan Çanakkale depreminin acıları henüz tazeyken Adıyaman'da meydana gelen

bu afet tüm Türkiye'yi korkuttu.

