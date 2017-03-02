Adıyaman'da art arda korkutan deprem!

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde, bugün saat 14.07'de merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

11,3 KİLOMETRE DERİNLİKTE...

Depremin 11,3 kilometre derinlikte oluştuğu bildirildi.

ARTÇI DEPREMLER

Aynı bölgede saat 14.18'de ise 4,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

"KÖYÜMÜZÜN YARISI YIKILDI"

CNN Türk canlı yayınına bağlanan 30 haneli 250 nüfuslu Akdamar Köyü Muhtarı Necmettin Öztürk, "Köyümüzün yarısı yıkıldı. Şu an hiçbir eve girilemez." dedi.

DİYARBAKIR'DAN EKİPLER SEVK EDİLDİ

Depremin ardından Diyarbakır AFAD'tan 35 kişilik ekip 4 kurtarma aracıyla bölgeye sevk edildi.