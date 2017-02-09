09.02.2017 10:14 Adıyaman'da 6 kişi DEAŞ'tan tutuklandı

Adıyaman'da yapılan DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı. Adıyaman'da yapılan DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adli makamlara sevk edilen 8 kişiden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Ahmet Arslantaş/İHA)

