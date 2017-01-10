Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Adıyaman'da 2016 yılında bin 633 trafik kazası meydana geldi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Adıyaman'da 2016 yılında bin 633 trafik kazası meydana geldi

Adıyaman'da, 2016 yılında meydana gelen bin 633 trafik kazasında 18 kişi hayatını kaybederken bin 828 kişi ise yaralandı.

Adıyaman'da, 2016 yılında meydana gelen bin 633 trafik kazasında 18 kişi hayatını kaybederken bin 828 kişi ise yaralandı.

2016 yılı içerisinde Adıyaman genelinde meydana gelen bin 633 trafik kazasında 18 kişinin hayatını kaybettiği, bin 828 kişinin yaralanırken 586 maddi hasarlı trafik kazası yaşandı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince de 2016 yılında trafikten dolayı 9 Milyon 775 bin 41 TL para cezası uygulandı.

Aynı zamanda trafik ekipleri tarafından 173 bin 619 trafik uygulaması yapıldı. İl merkezinde yapılan trafik uygulamaları kapsamında 390 otomobil, 141 kamyonet, 6 kamyon, 39 minibüs, 583 motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca il merkezinde bin 309 motosiklet, 54 kamyon ve 52 adet minibüse cezai işlemin uygulandığı öğrenildi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'den basın duyarlılığına teşekkür
Adliye önündeki şüpheli şahsın üzerinden silah çıktı
Manavgat'ta 300'e yakın inşaat kalıbı çalındı
Turan'dan 10 Ocak mesajı
Gaziantep Emniyeti önünde yaşanan çatışmaya Valilikten açıklama geldi
Osmaniye Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ev ziyaretlerine başladı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
MHP'li vekilden Kılıçdaroğlu hakkında şok iddia!
MHP'li vekilden Kılıçdaroğlu hakkında şok iddia!
Salih Müslim: Türkiye El Bab'da bataklığa girdi
Salih Müslim: Türkiye El Bab'da bataklığa girdi
Antalya'da kulüp başkanına silahlı saldırı!
Antalya'da kulüp başkanına silahlı saldırı!
Baykal, Meclis'te konuştu: Allah aşkına nasıl oluyor da aklınızdan geçiriyorsunuz?
Baykal, Meclis'te konuştu: Allah aşkına nasıl oluyor da aklınızdan geçiriyorsunuz?
CHP'li vekilden tehdit: İç savaş çıkar
CHP'li vekilden tehdit: İç savaş çıkar
KPSS tercih sonuçları açıklandı!
KPSS tercih sonuçları açıklandı!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'den basın duyarlılığına teşekkür
Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'den basın duyarlılığına teşekkür
Adliye önündeki şüpheli şahsın üzerinden silah çıktı
Adliye önündeki şüpheli şahsın üzerinden silah çıktı
Manavgat'ta 300'e yakın inşaat kalıbı çalındı
Manavgat'ta 300'e yakın inşaat kalıbı çalındı
Turan'dan 10 Ocak mesajı
Turan'dan 10 Ocak mesajı
Gaziantep Emniyeti önünde yaşanan çatışmaya Valilikten açıklama geldi
Gaziantep Emniyeti önünde yaşanan çatışmaya Valilikten açıklama geldi
Osmaniye Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ev ziyaretlerine başladı
Osmaniye Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ev ziyaretlerine başladı
Vatandaş Büyükşehirin Kaliteli Hizmetlerinden Memnun
Vatandaş Büyükşehirin Kaliteli Hizmetlerinden Memnun
Isparta'da FETÖ davası duruşmasına devam edildi
Isparta'da FETÖ davası duruşmasına devam edildi
Emirdağ Belediyesi'nde toplu sözleşme sevinci
Emirdağ Belediyesi'nde toplu sözleşme sevinci
Sosyal Medya'da büyük ilgi gördü
Sosyal Medya'da büyük ilgi gördü
Kaymakam Şimşek göreve başladı
Kaymakam Şimşek göreve başladı
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'ın acı günü
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'ın acı günü

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English