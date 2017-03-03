Adıyaman'da 120 artçı sarsıntı meydana geldi

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yaşanan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından gece boyunca 120 artçı sarsıntı meydana geldi. Artçılar nedeniyle vatandaşlar çadırlarında rahat uyuyamadı.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yaşanan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından gece boyunca 120 artçı sarsıntı meydana geldi. Artçılar nedeniyle vatandaşlar çadırlarında rahat uyuyamadı.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4.4 büyüklüğünde olan toplam 120 artçı deprem yaşandı. Geceyi dışarıda ve çadırlarda geçirmek zorunda kalan vatandaşlar artçı sarsıntılar nedeniyle uyuyamadı. Sabah erken saatte yaşanan 3.9 büyüklüğündeki artçı sarsıntı vatandaşları çadırlarından çıkarttı. Sokağa çıkan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yaşanan panik ise kameralara yansıdı. Gece boyunca artçı sarsıntılar nedeniyle uyuyamadıklarını söyleyen vatandaşlar ne yapacaklarını bilmediklerini söyledi.

Bölgedeki artçı sarsıntılar devam ediyor.

(Şinasi İnan/İHA)