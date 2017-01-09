09.01.2017 11:49 Adıyaman'da 115 köy yolu ulaşıma kapandı

Adıyaman'da, sabah saatlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle 115 köy ulaşıma kapandı. Adıyaman'da, sabah saatlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle 115 köy ulaşıma kapandı.



Sabahın erken saatlerinde yağan yoğun kar yağışı nedeniyle Adıyaman Merkeze bağlı 45, Besni İlçesine bağlı 3, Çelikhan ilçesine bağlı 20, Gerger ilçesine bağlı 10, Kahta ilçesine bağlı 4, Sincik ilçesine bağlı 15 Tut ilçesine bağlı 6 köy olmak üzere toplam 115 köye ulaşım sağlanamıyor.



Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 115 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız devam ettiği öğrenildi.

