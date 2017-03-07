Adıyaman'da 10 polis FETÖ'den tutuklandı

Adıyaman'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 10 polis tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adıyaman'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 10 polis tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde meslekten ihraç edilen 17 polisi gözaltına almıştı. Emniyette sorgulamaları tamamlanan 10 polis, çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltında bulunan 7 kişinin ise sorgulamasının sürdüğü öğrenildi. (Ahmet Arslantaş/İHA)
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