30.12.2016 12:00 Adıyaman Cazibe Merkezleri programıyla hayat bulacak

Adıyaman'ın ekonomi meseleleri ile paydaşlar arası iletişim ve işbirliğini gerçekleştirmek, yatırımlar ve devlet yardımları hakkında görüş alışverişinde bulunulmak üzere Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı Adıyaman Valisi Abdullah Erin Başkanlığında toplanarak, Cazibe Merkezleri Programı görüşüldü. Adıyaman'ın ekonomi meseleleri ile paydaşlar arası iletişim ve işbirliğini gerçekleştirmek, yatırımlar ve devlet yardımları hakkında görüş alışverişinde bulunulmak üzere Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı Adıyaman Valisi Abdullah Erin Başkanlığında toplanarak, Cazibe Merkezleri Programı görüşüldü.



Türkiye Petrolleri Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Abdullah Erin, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, işadamları, STK başkanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşların amirleri katıldı.



Toplantıda, İpekyolu Kalkınma Ajansı Koordinatörü Onur Yıldız, 23 ili kapsayan Cazibe Merkezleri Programıyla ilgili bir sunum yaptı.



Cazibe Merkezleri Programı ile illerde anahtar teslim fabrika yapımı, bedelsiz yatırım yeri tahsisi, sıfır faizli yatırım kredisi desteği, işletme kredisi desteği ve danışmanlık hizmeti desteği ile çağrı merkezi yatırım desteği şeklinde önemli destekler verilmesi planlanıyor.



Adıyaman'ın ekonomik ve sosyal kalkınması ile doğru ve isabetli yatırım kararları alınmasında ve yönlendirilmesinde Cazibe Merkezleri Programı paketinin önemli katkılar sunacağını belirten Vali Erin, "Bu toplantılarımızı düzenli olarak ve ihtiyaç duydukça aylık periyotlarla düzenleyeceğiz. Geçen toplantıda dile getirdiğimiz gibi bunu geliştireceğiz. Bu toplantılar ve istişarelerle hem Adıyaman'daki hem de dünyadaki ekonomik gelişmeleri takip ederek burada değerlendireceğiz. Bugünkü toplantımızda da ilimizde 200 kişi ve üzeri istihdam yapan işadamlarımızı ve girişimcilerimizi davet ettik. Cazibe Merkezleri Programının ilimizin ekonomik ve sosyal yapısına ciddi katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Adıyaman'ın bu programa dahil edilmesi başlı başına bir başarıdır. Bu başarıda Sayın Milletvekillerimizin ve Belediye Başkanımızın çok büyük katkıları olmuştur. Yine umut ediyoruz ki bu programa son şekli verilirken, 5. Bölgede olmamıza rağmen 6. Bölgeyle aramızdaki işçi başına düşen 400 TL üzeri bu primden bölgemizde muaf tutulur" dedi.



Konuşmaların ardından Vali Abdullah Erin, Cazibe Merkezleri Programı ile ilgili Adıyamanlı işadamlarının görüşünü alarak, fikir alışverişinde bulunuldu.

