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Adını bilmediği hastalık öğretmeni yatağa mahkum etti
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Adını bilmediği hastalık öğretmeni yatağa mahkum etti

Mersin'in Erdemli ilçesinde 27 yaşındaki öğretmen, 2 yıldır ne olduğunu öğrenemediği hastalığı yüzünden yatağa mahkum oldu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 27 yaşındaki öğretmen, 2 yıldır ne olduğunu öğrenemediği hastalığı yüzünden yatağa mahkum oldu.
6 yıllık öğretmen olduğunu, tek başına verdiği mücadelede doktor doktor dolaştığını ancak ağrılarının ve yorgunluk hissinin dayanılmaz boyuta gelmesiyle artık çaresiz kaldığını ifade eden Aslan, zaman zaman komşularından yardım istediğini dile getirdi. Kendisine bakacak kimsenin olmamasının durumunu daha da ağırlaştırdığını belirtti.
2 yıl öncesine kadar sağlıklı ve aktif bir insan olduğunu anlatan Aslan, "2 yıl öncesine kadar gayet sağlıklı bir insandım. Görevimi çok iyi bir şekilde yerine getirebilen, aktif, sosyal hayatıma her türlü devam edebilen biriydim. Fakat 2 sene önce sebebini bulamadığım, açıklayamadıkları bir yorgunlukla karşılaştım. Bu yorgunluğu kas ağrıları takip etti. Zaman içerisinde bu ağrılar dayanılamayacak bir boyuta ulaştı. Beni her gün daha da fazla yatağa bağlamaya başladı. Ben bu süre içinde durumum elverdiği ölçüde bu ağrıların ve yorgunluğun sebebini bulmaya çalıştım. Fakat somut herhangi bir veriye ulaşamadım" dedi.

"BAŞKA SORUNLAR DA ORTAYA ÇIKIYOR"
Her geçen gün ağrı ve yorgunluk hissinin daha da dayanılmaz hale geldiğini ifade eden Aslan, "Şuan tamamen yatağa bağımlıyım. Günümün neredeyse tamamını, mecbur kalmadığım süre dışında yatarak geçiriyorum. Hiçbir şekilde kendi işlerimi, kendi öz bakımımı tek başıma artık yerine getiremiyorum. Başka sorunlarım da ortaya çıkıyor ve hepsi katlanarak artmaya devam ediyor. Bütün bunları neden yaşıyorum bilmiyorum. En kısa zamanda bir açıklama ve çözüm bekliyorum" diye konuştu.
Hastalığının kendisini hayattan soyutladığını dile getiren Aslan, "Bu ağrılar çok soyut ağrılar. Fakat o kadar şiddetli ki beni hayattan tamamen soyutlayacak kadar büyük ve bence tehlikeli. Bir öğretmen olarak kendimi çok verimsiz hissediyorum. Öğrencilerime verimli olamadığımı düşünüyorum. Sesimi duyan yetkililerden, uzmanlardan, bana bir an önce yardım etmesini, öğrencilerime ve eski sosyal hayatıma, aktif hayatıma sağlıklı bir şekilde geri dönmek istiyorum" şeklinde konuştu.
(Oktay İnce / İHA)

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