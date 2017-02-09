09.02.2017 14:48 Adım adım referanduma

Türkiye'de en çok merak edilen konuların başında referandum tarihi geliyor. Türkiye'de en çok merak edilen konuların başında referandum tarihi geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, mevsim koşullarının düzelmesini sağlayacak bir tarih belirleme amacıyla incelemesini sürdürdüğü anayasa değişikliğinde artık referandum için 16 Nisan tarihi öne çıktı. Teklif şu anda Cumhurbaşkanı'na gönderilmiş durumda. Erdoğan'ın birkaç gün içinde onaylaması beklenen düzenlemenin halk oylamasına götürüleceği tarih Resmi Gazete'de yayımının ardından 60 günü takip eden ilk pazar günü olacak.



BAKAN NİSANIN 16'SINI İŞARET ETTİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da katıldığı bir televizyon kanalında şu açıklamaları yaptı:

"Cumhurbaşkanının KHK'larla halkı yöneteceği de abartılı bir çarpıtma. Cumhurbaşkanına meclisi fesetme yetkisi verilmiyor.

Halkın gözüne baka baka yalan söyleniyor. Cumhurbaşkanımızın bir tereddütü yok. Referandum tarihi 16 Nisan olarak görülüyor.

Referandum sürecinde AK Parti ve MHP'den fire olmaz. Bahçeli'nin son konuşması tarihi bir konuşmadır. Fire bekleyenlere en güzel cevap oldu. CHP AYM'ye başvurabilir zaten alışkanlıkları böyle. Halka sorulacak bir konuda AYM'ye gitmek siyasi etiğe uymaz."



KAMPANYALAR BAŞLAYACAK

Referandum tarihinin kesinleşmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim takvimi işletilmeye başlanacak. Seçim takviminin kesinleşmesiyle birlikte kampanya için hazırlıklarını sürdüren partiler de sahaya inecek. AK Parti, belediye başkanlarıyla da Antalya'da yapacağı değerlendirmelerin ardından kampanya startını resmen verecek.

Başbakan Binali Yıldırım da, miting programlarıyla sahada yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da, 30 büyükşehir başta

olmak üzere yoğun bir miting programına çıkması planlanıyor.



