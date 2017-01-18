Adil Öksüz yurtdışına mı kaçtı? Bozdağ açıkladı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anadolu Ajansı Editör masasında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Önceki gece İstanbul Esenyurt'ta yakalanan Reina saldırganının DAEŞ'le bağlantısının kesin olduğunu söyleyen Bozdağ, 15 Temmuz darbe girişiminin firari ismi Adil Öksüz'ün nerede olduğuna ilişkin de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, "Adil Öksüz bu kadar saklanma becerisine sahip birisi değil. Onun birileri tarafından saklandığını düşünüyorum.Ben Adil Öksüz'ün Türkiye sınırları dışına çıkmayı başardığına ihtimal vermiyorum" dedi.

Bozdağ'ın açıklamalarının detayları şöyle:

REİNA SALDIRGANININ YAKALANMASI

DEAŞ terör örgütü ile bu eylemin bağlantısı güneş gibi ortada. Zaten ortaya çıkan şu ana kadar bütün veriler de DEAŞ terör örgütünü işaret ediyor.

Bütün imkanları seferber ederek, kameralardan tutun dijital verilere kadar en ince detayına kadar değerlendirmek suretiyle teröristi adeta izlerine baka baka takip ettiler ve neticede yakaladılar. Bu, polis teşkilatımızın büyük başarısıdır.

FETÖ SORUŞTURMALARI: ADİL ÖKSÜZ NEREDE?

Ortaya çıkan deliller gösteriyor ki Adil Öksüz, darbe teşebbüsünde kilit rol oynayan isimlerden birisi. Elde edilen veriler önemli bir aktör olduğunu gösteriyor. Adil Öksüz bu kadar saklanma becerisine sahip birisi değil. Onun birileri tarafından saklandığını düşünüyorum.

Ben Adil Öksüz'ün Türkiye sınırları dışına çıkmayı başardığına ihtimal vermiyorum. Çünkü olay oldu, hemen arkasından konu deşifre oldu, güvenlik güçleri harekete geçti ve Türkiye'nin bütün hudut kapıları ve dışarı çıkabilecek ne varsa hepsi bilgilendirildi ve tedbirler alındı.

YENİ ANAYASA GÖRÜŞMELERİ

Bozdağ, bugün TBMM'de ikinci tur oylaması başlayacak olan yeni anayasa teklifi görüşmelerine ilişkin ise şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı sistemi, doğası gereği siyasi istikrar ve güçlü iktidar kuracak. Çünkü sistemin zorunlu sonucu, hangi seçime giderseniz gidin seçimin sonunda birisi iktidar olacak, hem de güçlü iktidar olacak, iktidar yetkisini de halktan alacak. O nedenle Türkiye'nin geleceği bakımından bunun son derece büyük önemi var. Bugün Türkiye'de çift başlılıktan kaynaklanan sorunları yaşamıyor görünebiliriz ama geçmişe dönüp baktığınızda yürütmenin çift başlı olması çok büyük tartışmalara yol açtı."