Adil öksüz'ün yengesi adliyede

Fetullahçı FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün 'hava kuvvetleri imamı' olduğu belirtilen firari Adil Öksüz'ün tutuklu kardeşi Ahmet Öksüz'ün eşi adliyeye sevk edildi.
Fetullahçı FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" olduğu belirtilen firari Adil Öksüz'ün tutuklu kardeşi Ahmet Öksüz'ün eşi adliyeye sevk edildi. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme aracı olan ByLock'u kullanmaktan gözaltına alınan Havva Emel Öksüz'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Öksüz, daha sonra Karabük Adliyesine getirildi. Bu arada, savcılık sorgulaması devam eden Havva Emel Öksüz'ün eşi, eski Karabük Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Ahmet Öksüz'ün de duruşması Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.
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