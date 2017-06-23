Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasında sıcak gelişme
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden olan firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına ilişkin 28 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden olan firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına ilişkin 28 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi.
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