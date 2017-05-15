Adil Öksüz'ün bağışları ve fotoğrafları da masada

ABD'ye sunulan yeni belgeler arasında Adil Öksüz'ün ABD'deki Harmony Enterpises LLC şirketi üzerinden ABD Başkan adaylarından Clinton'a bağış yaptığına ilişkin bilgi ve belgelerin de yer aldığı öğrenildi.

ABD'ye sunulan yeni belgeler arasında Adil Öksüz'ün ABD'deki Harmony Enterpises LLC şirketi üzerinden ABD Başkan adaylarından Clinton'a bağış yaptığına ilişkin bilgi ve belgelerin de yer aldığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmenin en önemli gündem maddelerinden birini, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi oluşturuyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 9 Mayıs'taki ABD temasları sırasında, Gülen'in iadesine ilişkin yeni bilgi ve belgelerin ABD Adalet Bakanlığı'na sunulduğu öğrenildi.

Darbe gecesi Akıncı üssünde bulunan sivil şahıslar Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş'nin FETÖ ile bağlantıları, Öksüz ve Batmaz'ın aynı tarihlerde ABD'ye uçuşlarına ilişkin bilgilerin de dosyada yer aldığı belirtildi. Öksüz'ün, 15 Temmuz darbesinden önce 11 Temmuz 2016 tarihinde ABD'ye gittiğine ve örgüt lideri Gülen'e darbeye yönelik son bilgileri verdiğine ilişkin bilgi ve belgeler dosyada yer alıyor.

İddianamede, Öksüz'ün, Pensilvanya'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in dizinin dibinde çekilmiş fotoğrafı da iade için önemli deliller arasında bulunuyor.

Ayrıca ABD'ye sunulan yeni belgeler arasında, Adil Öksüz'ün ABD'deki Harmony Enterpises LLC şirketi üzerinden ABD Başkan adaylarından Clinton'a bağış yapıldığına ilişin bilgi ve belgeler de var.

