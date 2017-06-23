Adil Öksüz'ü serbest bırakanlar hakkında iddianame hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde kilit rol üstlenen firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına ilişkin 28 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde kilit rol üstlenen firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına ilişkin 28 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı olan ve darbe girişiminde kilit rol üstlenen firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına ilişkin başlatılan soruşturmayı tamamladı. 13'ü asker, 14'ü Emniyet Genel Müdürlüğü personeli, biri de Başbakanlıkta Başbakanlık müşaviri olarak görev yapan toplam 18 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütü adına suç işleme", "görevi kötüye kullanma", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından dava açıldı. 21 şüpheli hakkında, "görevi kötüye kullanma", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "suçluyu kayırma suçlarından" kamu davası açıldı. 2 şüpheliye, "silahlı terör örgütüne üye olma", "görevi kötüye kullanma", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "suçluyu kayırma" suçlamaları yöneltildi. Bir şüpheli hakkında ise "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" ve "suçluyu kayırma" suçlamalarından kamu davası açıldı.

Hakkında iddianame hazırlanan isimler şöyle:

"Osman Gök, Zeki Çınkır, Kenan Gülbay, Murat Bayrak, Serter Koçak, Hüsrev Arslan, Murat Bozdoğan, Erhan Külah, Abdulsamet Gürler, Ahmet Camgöz, Erol Özdemir, İlyas Kaytancı, İsmail Uçar, Semih Kaman, Serkan Çoraplı, Yusuf Gül, Erhan Cihangir, Ömer Doğan, Gökhan Yücel, Mehmet Akbaş, Alp Aslan, Hakan Kutlu, Kadir Yılmaz, Yakup Altundağ, Mehmet Gökcehan, Mustafa Kalkan, Bilge Kağan Aksoy, Ali İhsan Sarıkoca."

(Abdullah Sarıca /İHA)