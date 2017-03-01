'Adil Öksüz Londra'da mı' haberi sosyal medyayı da salladı

Darbe girişiminin iki numaralı ismi Adil Öksüz'ün Londra'da görüldüğü iddiası, sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Darbe girişiminin iki numaralı ismi Adil Öksüz'ün Londra'da görüldüğü iddiası, sosyal medyanın da gündemine oturdu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Portabello Antika Pazarında bir Türk vatandaşı, 15 Temmuz darbe girişiminin iki numaralı ismi Adil Öksüz'e benzettiği şahsın gizlice fotoğrafını çekti. Görüntülendiğini anlayan şahıs ise kaçtı. İhlas Haber Ajansı'nın servis ettiği haber, sosyal medyanın da gündeminde oturdu. Yüzlerce kişi haberle ilgili paylaşımda bulundu. İşte o paylaşımlardan bazıları:

-"4 ay önce -Adil Öksüz Londra'da dedim. Adamı gizlemek için yazıyorsun- dediler. Twiti sildim, Neredeyse -FETÖ'cü- diyeceklerdi."

-"Adil Öksüz Londra'da görüldü iddiası doğru olabilir mi bilinmez Ama FETÖ'cülerin çoğunun yurt dışına kaçtığı da bir gerçek"

-"Adil Öksüz Londra'da Akın İpek'le takılıyor."

-"Adil Öksüz Londra'da veya başka yerde. Bu önemli değil. Önemli olan; Batı'nın, İslam ülkelerindeki işbirlikçi takımını çok iyi kolladığıdır."

-"Herif Türkiye'de olmadıktan sonra nerde olduğunun ne önemi var? Kiloda almış, iyi besliyor tasmasını tutanlar"

- "Firari FETÖ'cü Adil Öksüz Londra'da mı? Mümkün... Ah İngiltere ah!"

