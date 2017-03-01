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Adil Öksüz Londra'da mı ?
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Adil Öksüz Londra'da mı ?

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Portabello Antika Pazarında bir Türk vatandaşı, 15 Temmuz darbe girişiminin iki numaralı ismi Adil Öksüz'e benzettiği şahsın gizlice fotoğrafını çekti. Görüntülendiğini anlayan şahıs ise kaçtı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Portabello Antika Pazarında bir Türk vatandaşı, 15 Temmuz darbe girişiminin iki numaralı ismi Adil Öksüz'e benzettiği şahsın gizlice fotoğrafını çekti. Görüntülendiğini anlayan şahıs ise kaçtı.
Londra'da çekilen bir fotoğraf, Türkiye'nin dünya genelinde kırmızı bültenle aradığı, 15 Temmuz kalkışmasının 2 numaralı ismi Adil Öksüz'ün Londra'da olabileceği ihtimalini ortaya çıkardı. Portabello Antika Pazarında bir Türk vatandaşı, 15 Temmuz darbe girişiminin iki numaralı ismi Adil Öksüz'e benzettiği şahsı gizlice fotoğrafladı. Cep telefonu ile fotoğrafı çekilen kişi, görüntülendiğini anlayınca hızlıca pazardan uzaklaşıp kayıplara karıştı. Türkiye'de kayıt altına alınan fotoğraflarına göre biraz daha kilo verdiği görülen, ancak kendine has kaş ve saç yapısı bire bir aynı olan şahsın fotoğrafı, "Adil Öksüz Londra'ya mı kaçtı" sorusunu akla geldi.
İçişleri Bakanlığının FETÖ/PYD Terör Örgütü üyesi olarak aradığı, "kırmızı" kategoride yer alan Adil Öksüz için konulan ödül miktarı ise 4 milyon lira. Öksüz'ü ihbar edenler bu ödüle sahip olabilecek.

NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?
FETÖ'nün önemli isimlerinden, hatta sır kutularından biri olan Adil Öksüz, 15 Temmuz gecesi rehin alınan Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanlarının olduğu Akıncılar Hava Üssü'nde yakalandı. Bir sivilin normal zamanda dahi girme hakkı bulunmayan sınırlar içerisinde hem de darbe girişiminin olduğu gece darbe planının yapıldığı ve en büyük hainliğe sahne olan Ankara Kazan'daki Akıncılar Hava Üssünde bulunmasından dolayı yakalandı ve darbe girişiminin sabahı gözaltına alındı. Öksüz, iki gün sonra 18 Temmuz'da adliyeye sevk edildi.
Adil Öksüz savcılıkta "Ben Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Amcam, o bölgede (Kazan) kıymetli arazi olduğunu gelecekte iyi para getireceğini söylemişti. Ben de 14 Temmuz akşamı Sakarya'dan Ankara'ya geldim. Tarla bakarken yakalandım, darbe ile ilgim yok" şeklinde ifade verdi. Bu ifadelerin ardından mahkeme Öksüz'ü, yurt dışı çıkış yasağı getirerek, adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Bırakılma esnasında güvenlik kameraları tarafından görüntülenen Öksüz'ü o tarihten sonra bir daha gören olmadı. Şu anda ise nerede olduğu bilinmeyen Adil Öksüz'ün olabileceği muhtemel adresler haftalarca arandı, bağlantılı olduğu birçok isim gözaltına alındı hatta tutuklandı. Ancak onun izine rastlanmadı. Diğer FETÖ mensupları gibi Öksüz'ün de 15 Temmuz'un tüm sırları ile birlikte yurt dışına firar ettiği düşünülüyor.
Öksüz'ü serbest bırakan iki hakim hakkında HSYK tarafından soruşturma başlatılarak, hakimler görevden uzaklaştırıldı.

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