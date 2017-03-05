Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Adil Gür'den yeni anket: Yüzde 87.9'u buldu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Adil Gür'den yeni anket: Yüzde 87.9'u buldu

Seçimleri bilen anket şirketi A&G'nin referandum anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı.

Son genel seçim sonuçlarını doğru bilen Adil Gür, Milliyet'teki köşesinde son referandum anketinin sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre vatandaşların yüzde 87.9'u ‘Mutlaka sandığa gideceğim, oyumu kullanacağım' diyor...

Araştırmanın Künyesi

Araştırma, 25-27 Şubat 2017 günleri Türkiye genelinde 7 coğrafi bölgede, 42 ilde, 126 mahalle-köy ve beldede, 18 yaş ve üstü 1.511'i kadın, toplam 3 bin 27 denekle, hanede yüz yüze görüşme metoduyla yapılmıştır.

Örneklemin seçilmesinde çok aşamalı-tabakalı-tesadüfi yöntem, görüşülecek deneklerin belirlenmesinde ise cinsiyet ve yaş kotası uygulanmıştır.

Örneklem seçilirken TÜİK ve Maliye Bakanlığı verilerinden faydalanılmıştır. Örneklemde ilçe, kır-kent ağırlığına uyulmuştur.
Araştırma raporunda yer alan Büyükşehir verileri, statü olarak büyükşehirleri değil, nüfusu büyük olan şehirleri yani metropolleri ifade etmektedir.

Araştırma sonuçları gerek sahada gerekse bilgisayar ortamında çeşitli kontrollere tabi tutulmuş, elde edilen bulguların tutarlılığı gözlemlenmiştir.

Araştırmanın hata payı güven sınırları içerisinde yüzde 1.8'dir.

Araştırmada gidilen iller

Araştırma kapsamında gidilen iller:

Adana,Afyon,Ankara,Antalya,Aydın,Balıkesir,Batman,Bingöl,Bursa,Çankırı,Çorum,Denizli,Diyarbakır,Edirne,Elazığ,Erzurum,
Eskişehir,Gaziantep,Hatay,İstanbul,Isparta,İzmir,Karabük,Kayseri,Kırklareli,Kocaeli,Konya,Malatya,Manisa,Mardin,Mersin,Muğla,Ordu,
Osmaniye,Rize,Samsun,Sivas,Şanlıurfa,Trabzon,Uşak, Van ve Zonguldak.

Kampanyaların etkisi var

16 Nisan'da yapılacak halkoylamasına ilgi gün geçtikçe artıyor. Bunda ‘Evet' ve ‘Hayır' kampanyalarının başlamış olmasının etkilerini görüyoruz. Seçmenin 16 Nisan'da sandığa gitme motivasyonunun referandum sonuçlarına etkisini, yarınki köşe yazımda değerlendirmeye çalışacağım.

2017 ŞUBAT

Yapılacak referandumda sandığa gidecek misiniz?

Halkın yüzde 87.9'u ‘Mutlaka sandığa gideceğim, oyumu kullanacağım' diyor.

Her 100 kişiden 88'i ‘Mutlaka sandığa gidip oyumu kullanacağım' derken yüzde 8'i ‘Belki gider oyumu kullanırım', yüzde 4'ü ise ‘Oy kullanmayacağım, sandığa gitmeyeceğim' demektedir.

2017 OCAK

Yüzde 85'ten yüzde 87'ye

‘Mutlaka sandığa gideceğim, oyumu kullanacağım' diyenlerin oranında artış var.

Referandumda ‘Mutlaka sandığa gidip oyumu kullanacağım' diyenlerin oranı bu ay yaklaşık 3 puan artarak yüzde 87.9'a yükselmiştir.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
'Kaz Eti Festivali'nin açılışını Bakan yaptı
Başbakan Yıldırım Bingöl'de
Dilek Öcalan'ın da katıldığı izinsiz gösteriye polis müdahalesi
İşte düşen savaş uçağının pilotu! Bu halde bulundu
CHP'li Özel'den Bakan Çavuşoğlu'na tepki
İşte o Suriyeli pilot
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Süleyman Soylu: Siyasi hayatı sona erecek!
Süleyman Soylu: Siyasi hayatı sona erecek!
Petrol Ofisi'nin yeni sahibi belli oldu
Petrol Ofisi'nin yeni sahibi belli oldu
Hatay'da savaş uçağı düştü
Hatay'da savaş uçağı düştü
Baykal, Almanya'daki toplantıya katılmayacak
Baykal, Almanya'daki toplantıya katılmayacak
Adil Gür'den yeni anket: Yüzde 87.9'u buldu
Adil Gür'den yeni anket: Yüzde 87.9'u buldu
Esed rejimine ait uçağın düşme anı!
Esed rejimine ait uçağın düşme anı!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
'Kaz Eti Festivali'nin açılışını Bakan yaptı
'Kaz Eti Festivali'nin açılışını Bakan yaptı
Başbakan Yıldırım Bingöl'de
Başbakan Yıldırım Bingöl'de
Dilek Öcalan'ın da katıldığı izinsiz gösteriye polis müdahalesi
Dilek Öcalan'ın da katıldığı izinsiz gösteriye polis müdahalesi
İşte düşen savaş uçağının pilotu! Bu halde bulundu
İşte düşen savaş uçağının pilotu! Bu halde bulundu
CHP'li Özel'den Bakan Çavuşoğlu'na tepki
CHP'li Özel'den Bakan Çavuşoğlu'na tepki
İşte o Suriyeli pilot
İşte o Suriyeli pilot
İlk drone yarışına geri sayım başladı
İlk drone yarışına geri sayım başladı
Napoli-Real Madrid maçı Cüneyt Çakır'ın
Napoli-Real Madrid maçı Cüneyt Çakır'ın
Cavanda ve Sinan Gümüş kadroda
Cavanda ve Sinan Gümüş kadroda
ABD'de 'Trump' kavgası!
ABD'de 'Trump' kavgası!
Ölümlü trafik kazalarında büyük düşüş
Ölümlü trafik kazalarında büyük düşüş
2 kişiye mezar oldu
2 kişiye mezar oldu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English